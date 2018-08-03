Один патент на корову, теленка и сено: в Госдуме разъяснили вопрос о налогах для ЛПХ

В сентябре Государственная дума рассмотрит законопроект, который разрешит фермерам покупать налоговые патенты. В ряде СМИ эту инициативу назвали «новым налогом» для всех, кто выращивает клубнику или картошку у себя на участке, а излишки продает знакомым.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам, бывший фермер с 17-летним стажем Светлана Максимова опровергла такую трактовку законопроекта и объяснила корреспонденту Федерального агентства новостей, кого коснутся нововведения в налоговом законодательстве.

«В газетах пишут бред про этот закон, — возмущена Максимова. — Это закон для малых форм хозяйствования, в том числе для личных подсобных хозяйств. Но он касается только тех людей, которые хотели бы зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели».

Если человек не хочет покупать патент, его никто не заставит, добавила депутат.

«Никто не заставит платить никакие налоги, как пишут в некоторых СМИ, просто люди неправильно трактуют закон», — заявила собеседник ФАН.

Патентная система — проще некуда

Налоговый патент — это одна из самых простых систем налогообложения. Она доступна только индивидуальным предпринимателям. Бизнесмен в этом случае платит налог не по факту полученного дохода, а «вперед», согласно расчетам по каждому виду деятельности, которые определяют законы регионов.

Срок, на который выдается патент, составляет от нескольких месяцев до года. Предприниматель, который работает на патентной системе налогообложения, не сдает деклараций.

«У нас много людей, особенно в деревнях, которые хотели бы участвовать в грантах для малых форм хозяйствования, хотели бы получить ту или иную субсидию, например гектарную. Ведь есть и такие личные подсобные хозяйства, которые имеют по несколько гектаров, — объясняет Светлана Максимова. — Но они боятся регистрироваться как индивидуальные предприниматели, потому что не хотят бремени бухгалтерских отчетов, объяснений с налоговой. Мы даем им шанс купить патент, проще уже некуда! Это не сельхозналог, за который надо отчитываться, это не вмененка…»

Депутат уверена: предложенные депутатами изменения в Налоговый кодекс позволят людям стать индивидуальными предпринимателями и при этом не заниматься бумажной волокитой. Мелкие фермеры в этом случае смогут брать льготные кредиты, претендовать на сельскохозяйственные гранты, работать с сетевыми компаниями и сдавать им продукцию.

Как «упаковать» молоко, телят и сено в один патент

Зачем закон объединяет животноводство и растениеводство? В современном законодательстве о патентном налогообложении существует отдельный вид предпринимательской деятельности — производство молочной продукции. Это не слишком удобно для фермеров, считают депутаты.

«Понимаете, они разделили сельское хозяйство на отдельные части, — рассказывает депутат Максимова. — Когда я встречалась с главой правительства Дмитрием Медведевым, я объяснила, что корова дает не только молоко, но и теленка. То есть сельхозпроизводитель будет на двух системах налогообложения: теленок — это сельхозналог, а молоко — патентное налогообложение. Я на пальцах объясняла: корова не даст ни того, ни другого, если ее не накормить!»

Поэтому растениеводство должно быть в этой системе, уверена парламентарий. Фермер должен купить один патент и заниматься молочным животноводством, мясным животноводством, одно без другого не может существовать, отметила Максимова.

Законопроект предлагает дать полномочия регионам России — объединять такие виды предпринимательской деятельности, как животноводство и растениеводство, устанавливать в этом случае единый потенциально возможный для предпринимателя доход и выдавать, таким образом, один патент тем, кто кормит корову собственноручно заготовленным сеном (а излишки, к примеру, продает) и получает от нее молоко и телят.

«Сельское хозяйство нельзя раздробить, ведь бытовые услуги объединены, и регионы сами решают — что они конкретно понимают под этим. Так же нужно сделать и с сельским хозяйством», — уверена Светлана Максимова.

Проект закона уже рассмотрен и поддержан комитетом Госдумы по аграрным вопросам. Депутаты считают, что предлагаемые меры повысят привлекательность патентной системы налогообложения для малого бизнеса на сельских территориях и будут способствовать более активному вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность. Дата первого чтения законопроекта пока не определена.