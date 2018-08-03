«Запад выкачивал природные ресурсы»: эксперт объяснил, почему Африка тянется к БРИКС

Москва, 3 августа. Африка видит в БРИКС реальную возможность развития, которая поднимет страны Черного континента на новый уровень, считает политический эксперт Юрий Самонкин.

Кения намерена расширить сотрудничество с Китаем и Индией в области торговли сельскохозяйственной продукцией. Вице-президент Уильям Руто заявил, что его страна планирует наладить экспорт через четыре года. Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития Евразийства» Юрий Самонкин напомнил, что в этом стремлении нет ничего удивительного.

Кения хочет закрепить экономические связи со странами БРИКС, поскольку это интеграционное объединение обгоняет все прочие, формирующиеся вокруг США. Члены БРИКС хотят создать создать алтернативную модель экономики, для этого будут вкладывать в развитие отстающих регионов.

«Исторически ни США, ни Британия, ни Германия ничего не вкладывали в экономику Африки. По сути дела, этот регион использовался ими лишь в качестве дотационного», — отметил эксперт, его слова приводит «ПолитРоссия».

Он добавил, что «Запад выкачивает природные ресурсы» и ничего не дает взамен. Африка устала от такого положения дел и хочет, чтобы БРИКС вкладывал в ее развитие. Эксперт добавил, что не удивится, если в ближашее время Кения станет страной-наблюдателем в БРИКС и получит права на создание зоны свободной торговли с участниками объединения.