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Названа самая популярная модификация Lada Vesta Cross
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    Названа самая популярная модификация Lada Vesta Cross

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    Названа самая популярная модификация Lada Vesta Cross

    Москва, 3 августа. Более 250 автомобилей Lada Vesta Cross с двигателем объемом 1,8 литра и механической коробкой передач реализованы за июль. Эта модификация признана самой популярной и составляет 85% от всего объема за первый месяц продаж.

    По информации издания, седан Lada Vesta Cross разошелся тиражом в 304 экземпляра, 257 из них — с двигателем 1,8 и МКПП.

    Автомобиль с двигателем на 1,8 литров и автоматизированной трансмиссией выбрал 31 покупатель, а версию с двигателем на 1,6 литра и «механикой» приобрели 16 россиян.

    Lada Vesta Cross предлагается в семи комплектациях. Мотор 1,8 с мощностью 122 лошадиных сил предусмотрен в шести из них. Цена варьируется от 763 до 859 тысяч рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

    Автор: Алексей Громов
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