«Я вас в лес вывезу, грохну там»: мать сестер Хачатурян рассказала о характере их убитого отца

Москва, 3 августа. Мать сестер Хачатурян, которые подозреваются в убийстве своего отца, рассказала о том времени, когда ей приходилось делить с ним крышу.

39-летняя Аурелия Дундук, уроженка Молдавии, призналась, что Михаила Хачатурян начал бить ее сразу же, как только они сошлись. Официально пара не регистрировала свой брак, однако обвенчалась в церкви.

Женщина боялась, что однажды ее сожитель попросту убьет ее, о чем он сам неоднократно предупреждал. Угрозы эти не были пустыми, в доме Хачатуряна было множество огнестрельного оружия — от винтовок до пистолетов. Иногда он стрелял прямо в квартире, на стенах до сих пор остались отверстия от пуль.

«Я вас в лес вывезу, грохну там и никто не найдет!». Он такой человек, такой характер. Таблетки успокоительные пил, не помогало. За меня только дядя его всегда заступался, а потом он умер. И сестра Нелли жалела. Им всем тоже доставалось. Арсену он как-то ногу прострелил», — вспоминает Дундук.

Несколько раз Аурелия сбегала из дома и обращалась в кризисные центры, однако полиция не проявляла интереса к домашнему тирану. Три года назад Михаил Хачатурян сам выгнал жену из дома. Он приставил ей пистолет к голове и потребовал, чтобы она немедленно ушла, если хочет жить. О том, как Хачатурян обращался с дочерьми после ее ухода, женщина не знала. Девочки иногда втайне навещали мать, но всякий раз заверяли, что с ними хорошо обходятся, пишет газета «Комсомольская правда».

Напомним, по версии правоохранителей, сестры Хачатурян убили отца, напав на того с ножом, молотком и газовым баллончиком, пока он дремал. Следствие установило, что одна из девушек нанесла более 30 ударов ножом в область шеи и груди. Сами подозреваемые признались, что регулярно подвергались дома физическому и сексуальному насилию. По словам сестер, отец держал их в положении рабынь, вызывая к себе по нажатию специальной кнопки и требуя беспрекословного подчинения. Из-за побоев девушкам приходилось пропускать занятия, чтобы никто не увидели синяков.