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Олимпийский чемпион по хоккею Тюменев умер на 62-м году жизни
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    Олимпийский чемпион по хоккею Тюменев умер на 62-м году жизни

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    Олимпийский чемпион по хоккею Тюменев умер на 62-м году жизни

    Москва, 3 августа. Олимпийский чемпион 1984 года по хоккею, бывший нападающий московского клуба «Спартак» Виктор Тюменев умер в четверг на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Спартак».

    «Хоккейный клуб «Спартак» приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», — говорится в сообщении.

    Похороны Тюменева запланированы на 5 августа, они пройдут в Москве. Точные время и место станут известны позже.

    Свою хоккейную карьеру Тюменев начинал в «Крыльях Советов», за которые выступал с 1975 по 1980 годы. Затем хоккеист перешел в «Спартак», где играл до 1990 года. Олимпийским чемпионом он стал в 1984 году в составе сборной СССР, также Тюменев является трехкратным чемпионом мира.

    Автор: Василий Котов
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