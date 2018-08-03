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Захарова объяснила, почему граждане КНДР работают в России
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    Захарова объяснила, почему граждане КНДР работают в России

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    Захарова объяснила, почему граждане КНДР работают в России

    Москва, 3 августа. Россия выдает разрешения на работу для граждан КНДР, соглашения с которыми были заключены до принятия резолюции Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Захарова опровергла сообщения о том, что Россия нарушает резолюции Совета Безопасности ООН при выдаче разрешений на работу гражданам КНДР. Она напомнила, что согласно этому документу ни одно государство-член ООН не должно предоставлять разрешения на работу гражданам Северной Кореи. Однако исключения составляют те иностранцы, контракты с которыми были заключены до принятия резолюции — 11 сентября 2017 года.

    «Именно с этой категорией граждан МВД России ведет работу по выдаче разрешений», — констатировала дипломат.

    Захарова объяснила, почему граждане КНДР работают в России

    Напомним, Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против Пхеньяна, которые ограничат экспортные и импортные возможности Северной Кореи. В частности, страны ООН не должны принимать на работу трудовых мигрантов.

    Автор: Катерина Иванова
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