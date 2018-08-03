«Лайк за продуктивность»: на продуктовом киоске в Бердянске нашли российскую пропаганду

Киев, 3 августа. Продуктовый магазин со знаком «номер 1», похожим на логотип российского Первого канала, установили в Бердянске Запорожской области. Украинцы уличили компанию, занимающуюся созданием ларька, в российской пропаганде.

Пользователь Татьяна Гонченко сделала скриншот публикации Pavlov Product и опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook. Женщина указала, что продуктовый киоск в стиле «Первого канала РФ» установили в Бердянске. В комментарии к посту она добавила фото логотипа Первого канала.

Комментаторы негативно отозвались о работе компании, которая занималась разработкой дизайна киоска. Другие поинтересовались, куда нужно поставить «лайк за продуктивность».

«Ну это же вообще», — написал пользователь.

«Подсознательное проявление роспропаганды. А может и провокация сознательная», — добавил другой.

Один из пользователей «прикрепил» фото херсонского ларька, на котором российский телеведущий Леонид Якубович держит в руках шаурму.

Напомним, на Украине проходит так называемая декоммунизация. Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что на Украине демонтировали полторы тысячи памятников Владимиру Ленину. Член Совета Федерации Франц Клинцевич поинтересовался у Порошенко, как помог жизни украинцам снос памятников Ленину.