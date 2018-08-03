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«Лайк за продуктивность»: на продуктовом киоске в Бердянске нашли российскую пропаганду
Общество
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    «Лайк за продуктивность»: на продуктовом киоске в Бердянске нашли российскую пропаганду

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    «Лайк за продуктивность»: на продуктовом киоске в Бердянске нашли российскую пропаганду

    Киев, 3 августа. Продуктовый магазин со знаком «номер 1», похожим на логотип российского Первого канала, установили в Бердянске Запорожской области. Украинцы уличили компанию, занимающуюся созданием ларька, в российской пропаганде.

    Пользователь Татьяна Гонченко сделала скриншот публикации Pavlov Product и опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook. Женщина указала, что продуктовый киоск в стиле «Первого канала РФ» установили в Бердянске. В комментарии к посту она добавила фото логотипа Первого канала.

    «Лайк за продуктивность»: на продуктовом киоске в Бердянске нашли российскую пропаганду

    Комментаторы негативно отозвались о работе компании, которая занималась разработкой дизайна киоска. Другие поинтересовались, куда нужно поставить «лайк за продуктивность».

    «Ну это же вообще», — написал пользователь.

    «Лайк за продуктивность»: на продуктовом киоске в Бердянске нашли российскую пропаганду

    «Подсознательное проявление роспропаганды. А может и провокация сознательная», — добавил другой.

    «Лайк за продуктивность»: на продуктовом киоске в Бердянске нашли российскую пропаганду

    Один из пользователей «прикрепил» фото херсонского ларька, на котором российский телеведущий Леонид Якубович держит в руках шаурму.

    «Лайк за продуктивность»: на продуктовом киоске в Бердянске нашли российскую пропаганду

    Напомним, на Украине проходит так называемая декоммунизация. Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что на Украине демонтировали полторы тысячи памятников Владимиру Ленину. Член Совета Федерации Франц Клинцевич поинтересовался у Порошенко, как помог жизни украинцам снос памятников Ленину.

    Автор: Дарья Смолина
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