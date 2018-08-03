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ОБСЕ объяснила, почему стороны конфликта в Донбассе не отводят вооружение
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    ОБСЕ объяснила, почему стороны конфликта в Донбассе не отводят вооружение

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    ОБСЕ объяснила, почему стороны конфликта в Донбассе не отводят вооружение

    Донецк, 3 августа. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг объяснил, почему стороны конфликта в Донбассе не отводят тяжелое вооружение и технику от линии фронта.

    По его словам, стороны не хотят отводить вооружение и технику, так как опасаются, что это будет воспринято противником как слабость.

    «Ситуация не изменится и не улучшится, пока стороны не разведут свои силы и средства в разные стороны и не отведут тяжелое вооружение», — заявил Хуг.

    Он также добавил, что период с начала 2018 года жертвами конфликта в Донбассе стали 29 мирных жителей, еще 132 получили ранения. При этом Хуг отметил, что после начала очередного режима прекращения огня в Донбассе уровень насилия в регионе существенно уменьшился.

    Напомним, один из пунктов минских соглашений предполагает отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности. В феврале 2017 года стороны конфликта в Донбассе заявили о завершении отвода вооружений от линии фронта. Однако позднее представители вооруженных сил ДНР и ЛНР сообщили, что украинские силовики возвращают тяжелое вооружение и технику к линии соприкосновения в Донбассе. При этом украинские военные не допускают представителей мониторинговой миссии ОБСЕ в места расположения подразделений ВСУ, чтобы скрыть размещение запрещенных минскими соглашениями техники и вооружений на своих позициях.  

    Автор: Артем Никулин
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