ОБСЕ объяснила, почему стороны конфликта в Донбассе не отводят вооружение

Донецк, 3 августа. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг объяснил, почему стороны конфликта в Донбассе не отводят тяжелое вооружение и технику от линии фронта.

По его словам, стороны не хотят отводить вооружение и технику, так как опасаются, что это будет воспринято противником как слабость.

«Ситуация не изменится и не улучшится, пока стороны не разведут свои силы и средства в разные стороны и не отведут тяжелое вооружение», — заявил Хуг.

Он также добавил, что период с начала 2018 года жертвами конфликта в Донбассе стали 29 мирных жителей, еще 132 получили ранения. При этом Хуг отметил, что после начала очередного режима прекращения огня в Донбассе уровень насилия в регионе существенно уменьшился.

Напомним, один из пунктов минских соглашений предполагает отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности. В феврале 2017 года стороны конфликта в Донбассе заявили о завершении отвода вооружений от линии фронта. Однако позднее представители вооруженных сил ДНР и ЛНР сообщили, что украинские силовики возвращают тяжелое вооружение и технику к линии соприкосновения в Донбассе. При этом украинские военные не допускают представителей мониторинговой миссии ОБСЕ в места расположения подразделений ВСУ, чтобы скрыть размещение запрещенных минскими соглашениями техники и вооружений на своих позициях.