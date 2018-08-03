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Сергей Тырцев назначен первым замминистра по развитию Дальнего Востока
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    Сергей Тырцев назначен первым замминистра по развитию Дальнего Востока

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    Сергей Тырцев назначен первым замминистра по развитию Дальнего Востока

    Москва, 3 августа. Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил Сергея Тырцева первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока, об этом говорится в распоряжении на сайте Кабмина РФ.

    Сергей Тырцев покинул место заместителя председателя правительства Амурской области в июне текущего года. Отмечается, что на этой должности он работал с 2015 года.

    В его обязанности входило кураторство областного представительства при президенте и правительстве РФ. Имеет образование в сфере финансов и кредитования, обучался в школе бизнеса «Сколково». Несколько лет работал в руководстве АТБ. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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