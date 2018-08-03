Сирия: четыре боевика ИГИЛ арестованы в освобожденной деревне Эль-Кувейа
Дамаск, 3 августа. Четыре боевика ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) арестованы на юго-западе провинции Даръа. Задержание произошло в районе освобожденной деревни Эль-Кувейа.
Издание сообщает, что один из арестованных боевиков занимался контрабандой оружия и снабжал им террористов.
«Все задержанные будут переданы военной разведке. Мы их поймали среди жителей. Они пытались выдать себя за мирных граждан», — сообщил офицер армии САР.
Напомним, 3 августа российским Центром по примирению враждующих сторон проведены четыре гуманитарные акции в Сирии. В тот же день военнослужащие Сирийской арабской армии обнаружили в освобожденной провинции Эль-Кунейтра склад с оружием и боеприпасами американского производства.
Эль-Кувейа была освобождена 31 июля. Она стала последним среди освобожденных от ИГИЛ населенных пунктов в провинции Даръа. В свои дома начали возвращаться жители Эль-Кувейи, которые находились в лагере беженцев на границе с Иорданией.
1 Организация запрещена на территории РФ.