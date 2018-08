Американские СМИ признали неспособность авианосцев США противостоять России в море

Американское авторитетное аналитическое издание National Interest признало, что авианосцы США не способны противостоять России в море. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Why America's Aircraft Carriers May Never Wage War Against Russia or China» («Почему американские авианосцы не пойдут на войну против России или Китая»).

Ядерные авианосцы Соединенных Штатов в настоящее время являются символами американской военной мощи и грозными плавучими авиабазами США в Ливии, Ираке и на Балканах.

Но как бы они себя показали, если бы им пришлось столкнуться с врагом посерьезнее, чем деспоты третьего мира? Достижения в ракетных и подводных технологиях представляют для этих крупногабаритных и дорогих кораблей большую угрозу.

Одна из таких угроз — баллистические ракеты наземного базирования. Мы привыкли думать, что это оружие используется исключительно для нанесения ударов по наземным целям, но это не совсем так. Новые китайские баллистические ракеты средней дальности (БРСД) DF-21D, например, могут похвастаться высокой точностью и способностью изменять траекторию полета, что позволяет ракете поражать даже движущиеся цели, в том числе авианосцы.

Американский военно-морской институт даже писал, что огромная кинетическая энергия DF-21D в сочетании с боевым зарядом способна уничтожить авианосец США одним ударом. При этом система вооружения DF-21D еще и передвижная, и поэтому по ней очень сложно нанести упреждающий удар.

Другая угроза — малозаметные подводные лодки или подводные лодки с большими ракетами.

В 1950-е и 1960-е годы странам удалось увеличить время, которое новые атомные подводные лодки могут проводить под водой за один раз. Оно выросло с нескольких часов или дней до нескольких месяцев. Атомные двигатели также позволили им стать намного быстрее и тише, чем дизельные подводные лодки. Другие нововведения, например, звукопоглощающие покрытия и каплеобразные корпуса, ускорили развитие технологии «стелс» на подводных лодках.

Атомные подводные лодки, однако, очень дорогие — каждая стоит более $2 млрд, так что во всем мире все еще преобладают шумные дизельные подводные лодки. Тем не менее в 1990-х годах Швеция спустила на воду первую подводную лодку «Готланд» с воздухонезависимым двигателем (двигателем Стирлинга). Разнообразие технологий воздухонезависимых двигательных установок позволяет создавать новое поколение очень тихих и очень дешевых подводных лодок, которые стоят в шесть раз меньше, чем их атомные собратья, и могут работать от двух до четырех недель под водой, хотя и на довольно медленных скоростях.

Сейчас у Китая есть пятнадцать подлодок проекта Type 41 с воздухонезависимым двигателем Стирлинга, как на «Готланде», и планируется ввести в эксплуатацию еще 15. Кроме того, десятки немецких подлодок — Type 212, 214 и 218 — с такими же двигателями развернуты по всей Европе и Азии, а Тихий океан стал местом настоящей гонки подводных вооружений.

Во время военно-морских учений НАТО атомные подводные лодки и подлодки с двигателем Стирлинга неоднократно показывали свою способность топить американские авианосцы. И это очень тревожный знак для США, учитывая, насколько дешево строить подводные лодки с двигателем Стирлинга.

Некоторые подводные лодки предназначены для поражения целей издалека. Например, российские подводные лодки проекта 949 «Гранит» и 949А «Антей» с крылатыми ракетами. Их нельзя назвать «невидимками», но им и не нужно приближаться к авианосной группе, чтобы нанести удар — они могут прямо из-под воды запускать свои ракеты П-700 «Гранит» с дальностью более 600 км. Эти десятиметровые ракеты летят на сверхзвуковых скоростях и могут взаимодействовать друг с другом, чтобы противостоять оборонительным системам.

Еще одной проблемой для авианосных ударных групп является то, что новые противокорабельные ракеты становятся более быстрыми, более дальними и более распространенными и могут быть развернуты на различных носителях, что означает, что ракетные пусковые установки будет трудно обнаружить и обезвредить.

Пример такой установки — российская крылатая ракета «Калибр». В своей противокорабельной вариации она может поражать морские цели на расстоянии до 600 км.

Еще большую проблему для ПВО авианосца представляет новое поколение гиперзвуковых ракет — их скорость в пять раз превышает скорость звука. 3 июня Россия заявила, что успешно протестировала гиперзвуковую ракету «Циркон», которая, как сообщается, может лететь со скоростью 7500 километров в час.

Важно подчеркнуть, что никто точно не знает, как наступательные и оборонительные военно-морские технологии покажут себя на практике, поскольку со времен Второй мировой войны, к счастью, не было масштабных морских войн.

Однако мелкие военно-морские конфликты в Персидском заливе, Аравийском море и Южной Атлантике свидетельствуют о том, что противокорабельные ракеты большой дальности представляют собой серьезную угрозу.

Сегодняшние тяжелые авианосцы, вероятно, будут оставаться на вооружении еще десятки лет. Тем не менее новые угрозы и ограниченная дальность текущего поколения палубной авиации позволяют сделать вывод, что авианосцы могут оказаться слишком уязвимыми для работы в зоне ПВО близких по силе противников.