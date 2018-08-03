Психотерапевт прокомментировал новую покупку Бузовой

Москва, 3 августа. Хаотичность в профессиональной деятельности известной российской певицы и ведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой свидетельствует об истероидном типе личности, считает психотерапевт Евгений Фомин.

По словам специалиста, несистемность мыслей и действий телеведущей очень странна и наводит на вопрос, будет ли прибылен хоть один из начатых ею проектов.

«Мы наблюдаем хаотичность ее поступков. Она то начинает петь песни, то запускает свой биткоин, то покупает не профильный для нее бизнес», — сказал психотерапевт в разговоре с телеканалом «360».

Стоит отметить, что Бузова реализует себя во множестве проектов. Певица выступает с концертами, записывает новые хиты, в то время как в Москве набирает популярность ее ресторан здорового питания BUZfood. Телеведущая ранее объявила о запуске собственной криптовалюты и купила в Подмосковье хлебозавод. Экс-участница «Дома-2» планирует, что продукты предприятия могут найти свое место в меню ее ресторана.

Ранее бывший муж Бузовой российский футболист Дмитрий Тарасов, с которым певица была в браке с 2012 года до 2016 год, опубликовал в Сети видео рождения его дочери, от которого многие пользователи пришли в восторг, напоминает URA.RU.