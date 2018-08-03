В ДНР рассказали, как смена формата операции в Донбассе отразилась на ВСУ

Донецк, 3 августа. После смены формата операции ВСУ в Донбассе общее морально-психологическое состояние украинских силовиков заметно ухудшилось, заявил в пятницу замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он уточнил, что снижение морального состояния ВСУ наблюдалось на протяжении всего конфликта, однако особенно оно стало заметным после того, как так называемая АТО была переформирована в «операцию объединенных сил».

«Видно, что решение проблем личного состава частей на передовой не производится», — отметил Басурин, добавив, что сведения подтверждают как действующие служащие ВСУ, так и те, кто перешел на сторону ДНР.

Украинская так называемая «АТО» была переформирована в «операцию объединенных сил» 30 апреля. Новый формат меняет организацию управления и предоставляет командованию ВСУ дополнительные полномочия, в частности, оно получило возможность контролировать силовые структуры страны.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о свое независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта, по данным ООН, его жертвами стали более 10 тысяч человек. Из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.