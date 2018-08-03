Джигурда дал совет Петросяну и Степаненко, как правильно разводиться

Москва, 3 августа. Популярный российский актер Никита Джигурда отреагировал на сообщения о возможном разводе известных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Хамовническом суде Москвы рассмотрят иск Степаненко о разделе имущества. После этого появились слухи о том, что одна из самых известных пар российской эстрады разводится. Впрочем, сам Петросян назвал эту историю недоразумением.

Джигурда все же решил дать юмористам несколько советов, как надо правильно разводиться.

«Я хочу пожелать паре развестись цивилизованно, это нормально, — приводит его слова РЕН ТВ, — не попадаться в ловушки хейтеров и пранкеров, не выяснять публично отношения».

Также артист посоветовал Степаненко и Петросяну не «играть на руку желтой прессе».