«Помогите! Где наш канцлер?»: немецкие СМИ «потеряли» Меркель

Берлин, 3 августа. Немецкие СМИ потеряли канцлера ФРГ Ангелу Меркель и гадают о причинах ее недельного отсутствия на публике. По данным The Times, муж главы правительства Йоахим Заур отправился на отдых в Альпы один.

Летний отдых Ангела Меркель традиционно проводит с супругом. Однако на фото из альпийского курорта Йоахима Зауэра можно увидеть с сыном от первого брака. По данным немецких СМИ, важных событий в графике канцлера до 20 августа нет.

СМИ стали спекулировать на теме исчезновения канцлера. Некоторые пишут, что это может быть связано с супружеским кризисом. Выдвигают и шутливые теории о «секретной миссии».

«Помогите! Где наш канцлер?», — пишет таблоид Express.

Другие предполагают, что Меркель может находиться рядом со своей матерью. По некоторым данным, у матери канцлера резко ухудшилось здоровье.