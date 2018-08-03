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«Помогите! Где наш канцлер?»: немецкие СМИ «потеряли» Меркель
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    «Помогите! Где наш канцлер?»: немецкие СМИ «потеряли» Меркель

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    «Помогите! Где наш канцлер?»: немецкие СМИ «потеряли» Меркель

    Берлин, 3 августа. Немецкие СМИ потеряли канцлера ФРГ Ангелу Меркель и гадают о причинах ее недельного отсутствия на публике. По данным The Times, муж главы правительства Йоахим Заур отправился на отдых в Альпы один. 

    Летний отдых Ангела Меркель традиционно проводит с супругом. Однако на фото из альпийского курорта Йоахима Зауэра можно увидеть с сыном от первого брака. По данным немецких СМИ, важных событий в графике канцлера до 20 августа нет.

    СМИ стали спекулировать на теме исчезновения канцлера. Некоторые пишут, что это может быть связано с супружеским кризисом. Выдвигают и шутливые теории о «секретной миссии».

    «Помогите! Где наш канцлер?», — пишет таблоид Express.

    Другие предполагают, что Меркель может находиться рядом со своей матерью. По некоторым данным, у матери канцлера резко ухудшилось здоровье.

    Автор: Юлия Шелковенко
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