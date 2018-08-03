Тунис не ждет мигрантов: североафриканская республика не может справиться с собственными проблемами

Москва, 3 августа. Тунис не заинтересован в приеме бегущих из Африки мигрантов, поскольку у него слишком много своих проблем. Такое мнение высказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

По его словам, нестабильная ситуация в Ливии привела к тому, что трафик беженцев перераспределился на соседние страны — Тунис и Алжир. При этом во всех трех странах отношение к мигрантам не идет ни в какое сравнение с отношением в европейских странах. В Ливии просителей убежища похищали и угоняли в рабство, а в Алжире применяли силу. Что касается Туниса, то он действует по примеру Алжира.

«У тунисцев такая же манера поведения, как и у алжирских властей. Обе страны не заинтересованы превращаться в мигрантский отстойник. В Тунисе идут регулярные народные волнения. После падения прежнего режима проблемы никуда не делись, а тут еще мигранты», — отметил Балмасов.

Эксперт отметил, что местные жители тоже недовольны присутствием беженцев в условиях и без того большой безработицы. Чиновники же не хотят принимать мигрантов, поскольку это сильно влияет на устойчивость и без того шаткого режима. Страна на сегодняшний день испытывает большие политические, экономические и социальные проблемы. В республике процветает преступность, набирают обороты джихадистские движения, а местные жители вынуждены заниматься контрабандой из-за высокой безработицы. Врачи массово покидают Тунис из-за задержки зарплат, отсутствия нормального оборудования и разгула мафии, которая силой вовлекает медработников в незаконную торговлю органами. Все эти явления — следствия революции, которая произошла в стране в 2010 году на волне «Арабской весны», сообщает «Политика сегодня».

Напомним, что ранее лодка с мигрантами заглохла в 13 км от тунисского берега. На протяжении 20 дней беженцы стояли на рейде, пока их не заметило судно Sarost-5, обслуживающее тунисскую нефтегазовую платформу. Порты Италии и Мальты, куда направлялась лодка, отказались принимать беженцев, поэтому теперь им придется вернуться в родные страны — Египет, Мали, Нигерию и Бангладеш.