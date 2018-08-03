Минэкологии не обнаружило превышения норм загрязняющих веществ около свалки «Ядрово»

Москва, 3 августа. Замглавы Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов провел замеры выбросов газов на полигоне «Ядрово» в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Сегодня специально в шесть утра приехали и все обошли, осмотрели. Замеряли данные по основным газам. Превышения ПДК не обнаружено», — заявил Расулмухамедов.

Напомним, 21 марта на полигоне для твердых бытовых отходов «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. 14 апреля на «Ядрово» был открыт новый участок. При этом старый участок полигона был закрыт для приема отходов. Позднее на старом участке была создана система утилизации свалочного газа.