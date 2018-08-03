Путин обсудил с главой Магаданской области развитие малой авиации в регионе

Москва, 3 августа. Российский лидер Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Сергеем Носовым вопросы развития малой авиации в регионе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Носов рассказал Путину, что ездит по региону, чтобы «не просто познакомиться со статистикой», а чтобы самостоятельно посмотреть, в чем-то самому убедиться. Он подчеркнул ценность общения с людьми на местах, отметив, что это помогает, с одной стороны, услышать мнение жителей, а с другой — рассказать о планах.

Глава Магаданской области добавил, что на себе испытал трудности, возникающие из-за дефицита услуг малой авиации в регионе. Путин поинтересовался у Носова, как организована в регионе работа в этом направлении.

«Многие направления «выживали», субсидировались и так далее. Собственной авиации нет, но я считаю, что для Магаданской области, наверное, как и для всего Дальнего Востока, с такой территорией, она жизненно необходима», — заявил Носов.

Врио губернатора региона отметил, что местных авиакомпаний в области нет, но есть компания, которая работает на несколько регионов, — «Сила». По его словам, он провел с руководством перевозчика встречи и сделал «определенные выводы».