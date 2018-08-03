Захарова объяснила намерение США ужесточить санкции против России

Москва, 3 августа. Возможное ужесточение Вашингтоном санкций в отношении России обусловлено внутренней политической конъюнктурой в Соединенных Штатах, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы понимаем, что это процесс (ужесточения санкций. – Прим. ФАН), который тоже идет в США регулярно, все это обосновывается не фактами, а какой-то внутренней политической конъюнктурой», — обратила внимание дипломат.

Она добавила, что такие действия являются «общей тенденцией». Дальнейшие комментарии насчет конкретных шагов Вашингтона будут появляться исходя из ситуации.

Напомним, американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение в Конгресс Соединенных Штатов законопроект «всеобъемлющего законодательства», который ужесточает санкции против РФ.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе, член комитета по безопасности Адальби Шхагошев выразил мнение, что политика Вашингтона свидетельствует об усугублении геополитического стресса противников американского президента Дональда Трампа.