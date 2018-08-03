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Захарова: Лондон скрывает правду об инцидентах в Солсбери и Эймсбери
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    Захарова: Лондон скрывает правду об инцидентах в Солсбери и Эймсбери

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    Пытаются скрыть правду: Захарова обвинила Лондон в создании секретности вокруг дел в Солсбери и Эймсбери

    Москва, 3 августа. Великобритания создает атмосферу секретности, а также занимается информационными спекуляциями вокруг расследований в Солсбери и Эймсбери, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, СМИ Великобритании постоянно пишут о новых версиях этих инцидентов, ссылаясь на непонятные источники. Очень часто они противоречат друг другу. Захарова отметила, что полиция никак не реагирует на эти слухи, а также не отвечает на запросы. Это говорит о том, что в Лондоне пытаются скрыть правду.

    «Путем вброса явно спекуляций и одновременно создания атмосферы секретности вокруг расследований в Лондоне пытаются скрыть правду и не допустить раскрытия истины», — отметила Захарова.

    Ранее российские дипломаты отправляли в МИД Великобритании 60 дипломатических нот с требованием предоставить доступ к расследованию по «делу Скрипалей». Однако в Лондоне на это никак не отреагировали.

    Напомним, что 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль  и его дочь Юлия. Лондон обвинил в отравлении Россию, однако Великобритания не предоставила никаких доказательств. Москва все обвинения категорически отрицает, а в марте глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах.

    4 июля в Эймсбери мужчина и женщина подверглись отравлению «неизвестным веществом». Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что их отравили тем же веществом, что и Скрипалей.

    Автор: Денис Коробейников
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