Двух магаданцев оштрафовали за оскорбление мэра в WhatsApp

Магадан, 3 августа. В Магадане штрафовали двух жителей города за оскорбления мэра Юрия Гришана в открытых группах мессенджера WhatsApp, сообщили в следственном управлении СК РФ по Магаданской области.

Неприличные сообщения были опубликованы в феврале этого года. Оскорбления были размещены в двух группах, которые отнесли к публичным — сообщения недовольных мэром магаданцев могли видеть и другие участники беседы. Известно, что сообщества были посвящены отставке Гришана и заснеженным дорогам города, пишет Infox.ru. Было возбуждено дело по статье «Оскорбление представителя власти».

Магаданцы вину признали и направили мэру письма с извинениями. Градоначальник дал согласие на закрытие дела против своих обидчиков. Суд назначил им штраф в размере 30 тысяч рублей на двоих, передает Ura.Ru.

В это время на Украине СБУ задержала и обвинила в терроризме 11 администраторов групп в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» за некие «антиукраинские материалы».