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Российские «Искандер-М» поразили позиции «противника» в Южной Осетии
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    Российские «Искандер-М» поразили позиции «противника» в Южной Осетии

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    Российские «Искандер-М» поразили позиции «противника» в Южной Осетии

    Москва, 3 августа. Боевые расчеты ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках тактических учений выполнили условные одиночные и групповые электронные пуски из ОТРК «Искандер-М» по позициям условного противника в горах Южной Осетии, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

    На полигоне «Дзарцеми» развернули командный пункт общевойскового объединения в рамках совместных учений. Координаты целей условного противника предоставили разведподразделения российской военной базы ЮВО, полученные при помощи комплексов разведки и управления связью «Стрелец».

    Стоит отметить, что в учениях задействованы вертолеты армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, а также 2 тысячи военнослужащих и около 400 единиц военной техники.

    Ранее эксперт оценил мощь российских ракетных комплексов «Искандер-М», которые помогут России выстроить эшелонированную береговую оборону и станут проблемой для Североатлантического альянса.

    Автор: Екатерина Кухарева
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