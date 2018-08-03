Россия создала паритет, закрыв британское консульство в Петербурге — Захарова

Лондон, 3 августа. Россия установила паритет, когда закрыла консульство Великобритании в Петербурге, заявила в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что решение о закрытии британского консульства было принято после того, как Великобритания выслала часть российских дипломатов. Таким образом, Москва уравняла число дипломатов в обеих странах. На сегодняшний день британское генконсульство работает в Екатеринбурге, а российское — в Эдинбурге.

«В числе мер, принятых в ответ на провокационные антироссийские действия принято решение об отзыве согласия РФ на функционирование генконсульства в Петербурге​​​. Таким образом, установлен паритет по количеству консульских учреждений между двумя странами», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду на то, что оставшиеся дипломатические ведомства продолжат эффективно выполнять свою работу.

Напомним, что Великобритания выслала часть российских дипломатов из-за дела Скрипалей. В марте бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.