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Захарова: Учения Грузии с НАТО не содействуют стабильности в Причерноморье
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    Захарова: Учения Грузии с НАТО не содействуют стабильности в Причерноморье

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    Захарова: Учения Грузии с НАТО не содействуют стабильности в Причерноморье

    Москва, 3 августа. Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения Noble Partner призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе.

    Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, министерство не разделяет мнение многих стран, в том числе Грузии, что учения Североатлантического альянса под названием «Достойный партнер» содействуют стабильности и безопасности и в Черноморском регионе.

    Захарова уточнила, что стабильность и безопасность достигаются путем конструктивного диалога, а не «вертолетов и танков». Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что настоящая цель учений альянса — проецирование силового давления на Абхазию, Южную Осетию и Россию.

    Как пишет РИА Новости, она добавила, что за ними идет «неизбежная эскалация напряженности». Ранее сообщалось, что в Грузии проходят учения НАТО с 1 по 15 августа.

    Захарова: Учения Грузии с НАТО не содействуют стабильности в Причерноморье

    Автор: Алия Садыкова
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