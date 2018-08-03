В Совбезе РФ обеспокоены ростом числа мигрантских анклавов в ЦФО

Орел, 3 августа. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал тревожной информацию об увеличении числа моноэтнических поселений в Центральном федеральном округе. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО, которое состоялось в Орле​​​.

«Не может не тревожить тенденция образования и развития в округе моноэтнических поселений», — сказал Патрушев.

По его словам, данная ситуация возникла в результате злоупотреблений и коррупции со стороны должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, местные подразделения по вопросам миграции сталкиваются с кадровыми и материальными проблемами, что негативно влияет на эффективность их работы.