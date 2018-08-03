Пора забыть споры, кто прав: протоиерей Чаплин прокоментировал смерть убийцы Буданова

В колонии под Омском умер Юсуп Темирханов, осужденный за убийство бывшего полковника Российской армии Юрия Буданова. Как заявила адвокат Темирханова, он скончался от остановки сердца в медчасти колонии.

Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин в интервью Федеральному агентству новостей заметил в связи с этим, что настает время забыть споры о том, кто в этой истории прав, а кто виноват. Война сопряжена и с доблестью, и с долгом, в том числе христианским, и часто — с человеческими грехами, напомнил священник.

«Я не уверен, что когда-либо до Страшного суда люди расставят до конца все точки над i в вопросе о том, виноват или нет Буданов, что было в душе у его убийцы, с чем он ушел в иной мир, сожалел ли о содеянном», — подчеркнул собеседник ФАН.

Возможно, именно сегодня эти споры должны смениться скорбью о том, что происходило на Северном Кавказе в 1990-е годы, и примирением народов, которые тогда оказались разделены враждой, добавил Всеволод Чаплин.

«Последнее, слава Богу, практически произошло», — уверен протоиерей РПЦ.

Говоря о времени того великого раздора, нужно вспомнить, что есть ценности более важные, чем земная жизнь и мир, отметил священник.

«Одна из таких ценностей — это целостность нашего Отечества», — резюмировал он.

Воевавший в Чечне полковник Российской армии Юрий Буданов был арестован в марте 2000 года по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой. Позже обвинения в изнасиловании были сняты. В 2003 году полковника осудили на 10 лет колонии строгого режима, с лишением воинского звания и ордена Мужества.

В 2009 году бывший полковник вышел на свободу по УДО, а два года спустя, 11 июня 2011 года, он был застрелен в Москве.

Убийца был задержан спустя пару месяцев спустя — им оказался Юсуп Темирханов. В 2013 году его приговорили к 15 годам колонии.