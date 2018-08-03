Киев запретил въезд на Украину 740 иностранцам из-за посещения Крыма и Донбасса

Киев, 3 августа. С начала года украинские пограничники запретили въезд в страну более 700 иностранным гражданам из-за посещения Крыма и Донбасса без разрешения Киева, сообщили в пресс-службе украинского министерства внутренних дел.

Украинские пограничники составили протоколы за «незаконное пересечение границы через закрытые пункты» на 600 человек с начала года, говорится в сообщении. Киев принял решение запретить въезд на территорию Украины 740 иностранцам на три года, добавили в ведомстве.

Напомним, в 2014 году Киев начал военную кампанию против республик Донбасса, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины обсуждается контактной группой в Минске. В ходе встреч с сентября 2014 года было подписано три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако после соглашений о перемирии перестрелки между сторонами конфликта продолжаются. По последним данным, в результате конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек.

Крым стал частью России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказалась за воссоединение. Однако Киев по-прежнему считает Крым «своей» территорией. В Москве неоднократно заявляли, что референдум прошел в полном соотетствии с нормами международного права и Уставом ООН. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».