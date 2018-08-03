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«Диагноз политического бомонда»: Порошенко наградил липового ученого и адмирала
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    «Диагноз политического бомонда»: Порошенко наградил липового ученого и адмирала

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    «Диагноз политического бомонда»: на Украине возмутились наградой Порошенко липового генерала

    Киев, 3 августа. Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание «почетного работника культуры» фальшивому ученому и псевдоадмиралу из Запорожья Андрею Авдеенко. 

    Петр Порошенко наградил более сотни украинцев, среди них оказался и некий член благотворительного фонда «Лебедия» Авдеенко. Мужчине дали звание заслуженного работника культуры. При этом он утверждает, что является академиком, историком и адмиралом ВМС.

    Как оказалось, «регалии» Авдеенко были обыкновенной липой, сделанной на скорую руку в Photoshop. Степень «академика» ему вручила неизвестная никому «Академия наук Украины», которые не имеет ничего общего с «Национальной академией наук Украины».

    В Запорожском национальном университете рассказали, что у Авдеенко сомнительная репутация. В одной из своих работ он использовал чужие фотографии с мест раскопок. Подлог позднее раскрыли.

    «Для меня было шоком узнать о том, что эта личность внезапно стал деятелем культуры. Это своего рода диагноз нашего политического бомонда», — возмутился декан исторического факультета Владимир Мельчев.

    Звание «почетного адмирала» также было выдумано. В пресс-службе ВМФ Украины отреагировали на публикации Авдеенко, в которых он хвалится наградами. В ведомстве добавили, что подобного звания в ВСУ нет и никогда не было.  

    Автор: Ирина Селезнева
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