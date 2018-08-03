«Диагноз политического бомонда»: Порошенко наградил липового ученого и адмирала

Киев, 3 августа. Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание «почетного работника культуры» фальшивому ученому и псевдоадмиралу из Запорожья Андрею Авдеенко.

Петр Порошенко наградил более сотни украинцев, среди них оказался и некий член благотворительного фонда «Лебедия» Авдеенко. Мужчине дали звание заслуженного работника культуры. При этом он утверждает, что является академиком, историком и адмиралом ВМС.

Как оказалось, «регалии» Авдеенко были обыкновенной липой, сделанной на скорую руку в Photoshop. Степень «академика» ему вручила неизвестная никому «Академия наук Украины», которые не имеет ничего общего с «Национальной академией наук Украины».

В Запорожском национальном университете рассказали, что у Авдеенко сомнительная репутация. В одной из своих работ он использовал чужие фотографии с мест раскопок. Подлог позднее раскрыли.

«Для меня было шоком узнать о том, что эта личность внезапно стал деятелем культуры. Это своего рода диагноз нашего политического бомонда», — возмутился декан исторического факультета Владимир Мельчев.

Звание «почетного адмирала» также было выдумано. В пресс-службе ВМФ Украины отреагировали на публикации Авдеенко, в которых он хвалится наградами. В ведомстве добавили, что подобного звания в ВСУ нет и никогда не было.