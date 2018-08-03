СБУ обвинила в терроризме 11 администраторов групп в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Киев, 3 августа. Служба безопасности Украины задержала и обвинила в терроризме 11 администраторов групп в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе ведомства.

11 человек были задержаны за якобы распространение неких «антиукраинских материалов». На Украине администраторов групп в соцсетях заподозрили в так называемой попытке захвата государственной власти, а также в якобы террористической деятельности.

«Сотрудники СБУ в течение июля прекратили в пяти областях страны деятельность 11 администраторов в соцсетях, которые размещали в Интернете антиукраинские материалы», — подчеркнули они.

Напомним, в прошлом году Киев ввел санкции против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Украинские провайдеры обязаны были заблокировать доступы к этим ресурсам в Сети.