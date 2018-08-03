МИД РФ рассказал об ужасных условиях содержания арестованной в США Бутиной

Москва, 3 августа. К арестованной в США россиянке Марии Бутиной относятся, как к опасному преступнику, условия ее содержания оставляют желать лучшего, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Условия ее содержания, мягко говоря, оставляют желать лучшего, отношение к ней как к опасному преступнику», — сказала она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что на этой неделе российские дипломаты в очередной раз посетили Бутину и выяснили, что девушка помещена в одиночную камеру и находится под круглосуточным надзором.

По словам Захаровой, надзиратели не дают россиянке спать, врываются ночью в целях проверки и включают свет. Кроме того, в камере Бутиной очень холодно, питание скудное, и в отличие от остальных заключенных россиянке не позволяют гулять на открытом воздухе.

Захарова подчеркнула, что российские дипломаты уже потребовали исправить положение Бутиной и направили властям США официальное обращение в этой связи.

29-летняя россиянка Мария Бутина находилась в США по студенческой визе. 15 июля она была задержана американскими правоохранительными органами. Бутину обвиняют в том, что она якобы работала как незарегистрированный иностранный агент и пыталась проникнуть в компании, влияющие на политику США. Россиянку могут приговорить к 15 годам лишения свободы.