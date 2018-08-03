Сирия: САА нашла склад боевиков с американским оружием в Эль-Кунейтре

Дамаск, 3 августа. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в освобожденной от боевиков провинции Эль-Кунейтра склад с оружием и боеприпасами американского производства.

Среди найденного — ракеты производства США и часть боеприпасов, изготовленных в Израиле, передает сирийское национальное агентство САНА.

Стоит отметить, что подобную находку обнаружили ранее в провинции Даръа. Компетентные органы Сирии нашли большое количество боеприпасов, оставленных террористами, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. Правительственные войска САР совместно с ВКС России продолжают борьбу против оставшихся на территории государства боевиков.