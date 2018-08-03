Меню
Новости Сирии
Сирия: САА нашла склад боевиков с американским оружием в Эль-Кунейтре
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях и грозах
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА нашла склад боевиков с американским оружием в Эль-Кунейтре

    314

    Сирия: САА нашла склад боевиков с американским оружием в Эль-Кунейтре

    Дамаск, 3 августа. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в освобожденной от боевиков провинции Эль-Кунейтра склад с оружием и боеприпасами американского производства.

    Среди найденного — ракеты производства США и часть боеприпасов, изготовленных в Израиле, передает сирийское национальное агентство САНА.

    Стоит отметить, что подобную находку обнаружили ранее в провинции Даръа. Компетентные органы Сирии нашли большое количество боеприпасов, оставленных террористами, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. Правительственные войска САР совместно с ВКС России продолжают борьбу против оставшихся на территории государства боевиков.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.