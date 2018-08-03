Самолет МЧС отправился в Пакистан за спасенным российским альпинистом

Москва, 3 августа. Самолет МЧС России отправился в Пакистан, чтобы привезти в Москву на лечение спасенного в горах российского альпиниста Александра Гукова, сообщили в пресс-службе ведомства.

«МЧС России направило в Пакистан спецборт Sukhoi Superjet для проведения санитарно-авиационной эвакуации российского альпиниста», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Самолет МЧС РФ оснащен современным и специальным медицинским оборудованием, которое позволит контролировать состояние альпиниста. На борту воздушного судна находятся врачи, которые будут сопровождать пострадавшего на протяжении всего полета.

Собеседник агентства уточнил, что по прибытии Гукова сразу же доставят в специализированное медицинское учреждение, где ему окажут необходимую помощь.

Напомним, альпинисты Александр Гуков из Петербурга и Сергей Глазунов из Иркутска участвовали в экспедиции, которая собиралась совершить восхождение на вершину Латок-1 в Пакистане для съемок фильма. Российские альпинисты оказались заблокированы на крутом склоне. Глазунов сорвался и погиб, Гуков смог закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров. Альпинист продержался практически без снаряжения почти неделю. Во вторник стало известно, что его удалось спасти.