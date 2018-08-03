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Школьники жестоко избили девочку на камеру в Норильске
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    Школьники жестоко избили девочку на камеру в Норильске

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    Школьники жестоко избили девочку на камеру в Норильске

    Норильск, 3 августа. Группа подростков жестоко избила школьницу в Норильске и выложила в Сеть видео расправы. На кадрах видеоролика видно, как одна из школьниц хватает сверстницу за волосы и начинает избивать. Остальные в это время подбадривают нападающую криками «Гаси ее» и не предпринимают никаких попыток, чтобы развести дерущихся.

    Следственный комитет России уже начал проверку по данному факту.  

    «Происходящее на камеру мобильного телефона снимали присутствовавшие во время конфликта подростки, которые даже не попытались пресечь насилие со стороны девочек», — сообщает ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю.

    Напомним, что 6 июля четыре подруги, две из которых не достигли совершеннолетнего возраста, в течение четырех часов избивали 17-летнюю девушку и насиловали ее лейкой с включенным кипятком. Причиной конфликта могла стать неразделенная любовь одной из девушек, которая в данный момент беременна.

    Автор: Антон Соколов
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