Захарова: Информация о российских военных специалистах в ЦАР грубо извращается

Москва, 3 августа. Российские военные специалисты не участвуют в боевых действиях на территории Центральноафриканской республики (ЦАР). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, на территории ЦАР работают 175 российских инструкторов, из которых пятеро военные, а остальные гражданские​​​. Россияне осуществляют подготовку местных военных, в ходе которой военнослужащие ЦАР обучаются навыкам эксплуатации вооружения и технических средств. Захарова подчеркнула, что российские специалисты находятся на территории ЦАР на законных основаниях по просьбе президента республики.

Представитель МИД РФ также напомнила, что российское вооружение и специалисты были направлены в ЦАР во время военно-политического кризиса, чтобы оказать поддержку в реформировании сектора безопасности республики. Захарова подчеркнула, что российские военные специалисты не принимают участия в боевых действиях на территории Центральноафриканской республики. По ее словам, в обязанности военных специалистов входит только подготовка военнослужащих ЦАР.

«Мы понимаем, почему в данной ситуации деятельность специалистов привлекает столь пристальное внимание, но мы не понимаем, почему так грубо извращается эта информация», — сказал Захарова.

Напомним, в ночь на 31 июля в ЦАР были убиты трое российских журналистов. Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев погибли в результате нападения неизвестных вооруженных людей, передает «Газета.ru». Власти республики предполагают, что нападение на журналистов могли совершить боевики мусульманской повстанческой организации «Селека».