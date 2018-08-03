Сирия новости 3 августа 16.30: три мирных жителя Ракки ранены при взрыве СВУ, перестрелки между САА и боевиками в Алеппо

Сирия, 3 августа. Три мирных жителя Ракки получили ранения при взрыве СВУ, перестрелки между САА и радикалами зафиксированы в Алеппо, боевики продолжают сдавать оружие в Эль-Кунейтре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции боевиков в Алеппо, ведут обстрел укрепрайонов «Ан-Нусры» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел расположений САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает жилые кварталы Алеппо.

Курды: перебросили подкрепление в Ракку.

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) продолжают вести обстрел мирного района Аль-Хамдания административного центра провинции Алеппо. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@Step_Agency). Ранее под огнем боевиков погибло три мирных жителя города, еще пять человек получили ранения.

Twitter-канал (@MasarPressNet) передает, что правительственные войска САР атакуют опорные пункты незаконных вооруженных формирований в районе Кафр Наха на западе региона.

Провинция Ракка

Недалеко от деревни Магла Кабира на востоке провинции Ракка детонировало самодельное взрывное устройство, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@soheb9933). По сведениям автора публикации, в результате инцидента ранения получили три мирных жителя региона.

Подкрепление Демократических сил Сирии (SDF) прибыло в район газовой станции Абу аль-Хаиф в административном центре региона, пишет военный Twitter-канал (@Raqqa_SL). Ранее сообщалось, что боевики SDF пополнили свои ряды отрядами, сформированными из принудительно мобилизованных в курдское ополчение мирных жителей Ракки.

Провинция Хама

Местный источник передает в Telegram (@dorarsite), что в районе населенного пункта Ас-Сармания на севере провинции Хама зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры»1 и Сирийской арабской армией (САА). Одновременно с этим военный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций джихадистов недалеко от Ас-Сайяда. Кроме того артиллерия армии САР бьет по укрепрайонам террористов «Ан-Нусры» в окрестностях деревни Аз-Зияра. Об этом пишет Telegram-канал (@dorarsite).

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики группировок радикальной оппозиции продолжают передавать имеющееся у них вооружение Сирийской арабской армии (САА), сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ smmsyria). По данным автора публикации, исламисты сдали САА, по меньшей мере, девять управляемых ракет и большое количество пулеметов.

Военный Twitter-канал (@SyriawatanNews) пишет, что в Эль-Кунейтре был обнаружен склад «Белых касок» с оружием, боеприпасами, а также лекарственными препаратами производства Израиля.

Ирак

На севере Багдада прогремел взрыв, передает Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате разрыва мины, заложенной на трассе, погибло несколько сотрудников сил безопасности Ирака.

ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления террористов «Исламского государства»1 в окрестностях города Самарра провинции Салах эд-Дин. Информагентство Iraqi News сообщает, что в результате боевых вылетов иракской авиации было ликвидировано более 15 радикалов ИГ1. Кроме того военные самолеты уничтожили несколько домов, где скрывались исламисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)