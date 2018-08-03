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Шведские полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушки
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    Шведские полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушки

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    Шведские полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушки

    Стокгольм, 3 августа. В Стокгольме полицейские убили 20-летнего Эрика Торелла , который шел по парку с игрушечным пистолетом. Он страдал синдромом Дауна и не отреагировал на стражей порядка.

    Парень был инвалидом и не мог разговаривать. Он ушел из дома 2 августа, взяв с собой игрушечный пистолет-пулемет. Когда родители обнаружили пропажу сына, то заявили в полицию. 

    Стражи порядка обнаружили его в 4.00 по местному времени. Как сообщает «Газета Кемерова», полицейских смутил «неизвестный предмет», который находился у Торрела в руках. Когда он не подчинился требованию остановиться и бросить оружие, стражи порядка застрелили парня.

    Шведские полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушки

    Родители убитого требуют привлечь полицейских к ответственности.По их словам Торелл не мог адекватно воспринимать действительность.

    «Он и муху не обидел бы, он самый добрый человек в мире. По поведению он похож на трехлетнего ребенка», — заявили родители.

    В настоящий момент по факту инцидента проводится расследование.

    Автор: Денис Коробейников
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