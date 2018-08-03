Шведские полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушки

Стокгольм, 3 августа. В Стокгольме полицейские убили 20-летнего Эрика Торелла , который шел по парку с игрушечным пистолетом. Он страдал синдромом Дауна и не отреагировал на стражей порядка.

Парень был инвалидом и не мог разговаривать. Он ушел из дома 2 августа, взяв с собой игрушечный пистолет-пулемет. Когда родители обнаружили пропажу сына, то заявили в полицию.

Стражи порядка обнаружили его в 4.00 по местному времени. Как сообщает «Газета Кемерова», полицейских смутил «неизвестный предмет», который находился у Торрела в руках. Когда он не подчинился требованию остановиться и бросить оружие, стражи порядка застрелили парня.

Родители убитого требуют привлечь полицейских к ответственности.По их словам Торелл не мог адекватно воспринимать действительность.

«Он и муху не обидел бы, он самый добрый человек в мире. По поведению он похож на трехлетнего ребенка», — заявили родители.

В настоящий момент по факту инцидента проводится расследование.