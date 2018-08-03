Прощание с актером Мартыновым не будет публичным

Москва, 3 августа. Прощание с российским и советским актером Юрием Мартыновым пройдет в субботу, 4 августа, в клинике имени Семашко, мероприятие не будет публичным. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Государственного театра киноактера.

«Мероприятия, связанные с прощанием и похоронами, не будут носить публичный характер», — подчеркнули в театре.

Актер Юрий Мартынов скончался накануне в возрасте 84 лет. Мартынов исполнил роли более чем в 120 кинокартинах. В частности, он известен зрителям по таким фильмам, как «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Неуловимые мстители» и «Тот самый Мюнхгаузен».