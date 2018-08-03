Меню
Общество
Прощание с актером Мартыновым не будет публичным
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях и грозах
Следующая новость
Загрузка...

    Прощание с актером Мартыновым не будет публичным

    99

    Прощание с актером Мартыновым не будет публичным

    Москва, 3 августа. Прощание с российским и советским актером Юрием Мартыновым пройдет в субботу, 4 августа, в клинике имени Семашко, мероприятие не будет публичным. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Государственного театра киноактера.

    «Мероприятия, связанные с прощанием и похоронами, не будут носить публичный характер», — подчеркнули в театре.

    Актер Юрий Мартынов скончался накануне в возрасте 84 лет. Мартынов исполнил роли более чем в 120 кинокартинах. В частности, он известен зрителям по таким фильмам, как «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Неуловимые мстители» и «Тот самый Мюнхгаузен».

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.