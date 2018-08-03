Рособрнадзор лишил госаккредитации три частных вуза

Москва, 3 августа. Рособрнадзор лишил государственной аккредитации три частных вуза. Также был запрещен прием в еще одно высшее учебное заведение, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Мера коснулась Волжского университета имени В. Н. Татищева, Межрегионального открытого социального института в Йошкар-Оле и Кисловодского гуманитарно-технического института.

Как уточнили в Рособрнадзоре, вузы лишились аккредитации за то, что не устранили ранее выявленное несоответствие содержания и качества подготовки федеральным государственным образовательным стандартам, передает «ФедералПресс».

«За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Региональный институт бизнеса и управления», — добавили в ведомстве.

Лишение вуза аккредитации лишает учебное заведение права выдавать диплому установленного Минобрнауки РФ образца и гарантировать студентам отсрочку от службы в ВС РФ. При этом вузы могут осуществлять образовательную деятельность.