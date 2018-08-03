Украина пригрозила запретом на въезд в страну будущему министру Венгрии по делам Закарпатья

Киев, 3 августа. Министерство иностранных дел Украины пригрозило запретом на въезд в страну будущему венгерскому уполномоченному министру по Закарпатью, если Будапешт не предоставит разъяснения по поводу учреждения данной должности, заявил заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Василий Бондар.

По его словам, Украине придется жестко отреагировать на действия Венгрии по формированию новой должности, в которых Киев усмотрел вмешательство во внутренние дела украинского государства.

«Мы это рассматриваем как еще один шаг в ряде деструктивных, провокационных действий со стороны Венгрии», — приводит слова политика украинское издание «Европейская правда».

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии Федеральному агентству новостей оценил протест МИД Украины временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу в связи с «недружественными шагами» Будапешта. Эксперт отметил, что Украина может «сколько угодно беситься, вызывать посла и строчить ноты протеста».