Меню
Общество
Бузова занялась хлебопекарным бизнесом в Подмосковье
Общество
Самолет МЧС отправился в Пакистан за спасенным российским альпинистом
Следующая новость
Загрузка...

    Бузова занялась хлебопекарным бизнесом в Подмосковье

    43

    Бузова занялась хлебопекарным бизнесом в Подмосковье

    Москва, 3 августа. Известная российская певица и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова купила в Подмосковье хлебозавод.

    По словам Бузовой, товар ее предприятия будет отвечать высоким стандартам качества. Она уточнила, что партии булочек и хлеба можно будет попробовать в ее ресторане «BuzFood» в ближайшие месяцы.

    По словам Бузовой, в планах изготавливать несколько видов хлеба. Как пишет StarHit, среди них черный, серый и зерновой — со злаками и отрубями. Кроме того, певица пообещала, что товар хлебзавода, который она приобрела, появится на прилавках уже скоро.

    Как ранее писало «Утро.ру», Бузова опозорилась под гимн «Дома-2». По данным издания «Газета.ru», телеведущая чуть не уронила Кубок Стэнли, который российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привез в Москву, чтобы показать поклонникам. 

    Бузова занялась хлебопекарным бизнесом в Подмосковье

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.