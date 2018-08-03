Бузова занялась хлебопекарным бизнесом в Подмосковье

Москва, 3 августа. Известная российская певица и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова купила в Подмосковье хлебозавод.

По словам Бузовой, товар ее предприятия будет отвечать высоким стандартам качества. Она уточнила, что партии булочек и хлеба можно будет попробовать в ее ресторане «BuzFood» в ближайшие месяцы.

По словам Бузовой, в планах изготавливать несколько видов хлеба. Как пишет StarHit, среди них черный, серый и зерновой — со злаками и отрубями. Кроме того, певица пообещала, что товар хлебзавода, который она приобрела, появится на прилавках уже скоро.

Как ранее писало «Утро.ру», Бузова опозорилась под гимн «Дома-2». По данным издания «Газета.ru», телеведущая чуть не уронила Кубок Стэнли, который российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привез в Москву, чтобы показать поклонникам.