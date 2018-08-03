Меню
Весь мир
Ученые предупредили об опасности сна с включенным вентилятором
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях и грозах
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые предупредили об опасности сна с включенным вентилятором

    87

    Ученые предупредили об опасности сна с включенным вентилятором

    Москва, 3 августа. Врачи назвали минимум три угрозы, которые подстерегают людей, спящий с включенным вентилятором в комнате.

    В этом году в большинстве регионов России очень жаркое лето, поэтому жители страны ищут способы сберечь прохладу. Некоторые из россиян для спокойного сна приобретают в комнату вентиляторы, однако, мало кто знает, что таким образом они наносят вред своему здоровью. Врачи назвали три причины отказаться от этой идеи.

    Во-первых, вентилятор гоняет по комнате не только воздух, но и пыль. Это может оказаться очень опасно для тех, кто страдает аллергией или астмой.

    Второй причиной специалисты назвали сухость. Они объяснили, что устройство лишь создает иллюзию прохлады, гоняя теплый воздух в пространстве. По утрам носовые проходы человека будут становиться сухими, а кожа — стянутой и даже покрасневшей. Простым увлажняющим кремом тут не спастись.

    Третьей угрозой эксперты назвали мышечные спазмы. После пробуждения люди могут почувствовать неприятные боли в мышцах — это нормальная реакция тела на порывы ветра, пояснили врачи.

    Ученые советуют в жаркую погоду на ночь открывать окна или ставить увлажнители воздуха возле кровати, пишет Infox.ru.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.