Ученые предупредили об опасности сна с включенным вентилятором

Москва, 3 августа. Врачи назвали минимум три угрозы, которые подстерегают людей, спящий с включенным вентилятором в комнате.

В этом году в большинстве регионов России очень жаркое лето, поэтому жители страны ищут способы сберечь прохладу. Некоторые из россиян для спокойного сна приобретают в комнату вентиляторы, однако, мало кто знает, что таким образом они наносят вред своему здоровью. Врачи назвали три причины отказаться от этой идеи.

Во-первых, вентилятор гоняет по комнате не только воздух, но и пыль. Это может оказаться очень опасно для тех, кто страдает аллергией или астмой.

Второй причиной специалисты назвали сухость. Они объяснили, что устройство лишь создает иллюзию прохлады, гоняя теплый воздух в пространстве. По утрам носовые проходы человека будут становиться сухими, а кожа — стянутой и даже покрасневшей. Простым увлажняющим кремом тут не спастись.

Третьей угрозой эксперты назвали мышечные спазмы. После пробуждения люди могут почувствовать неприятные боли в мышцах — это нормальная реакция тела на порывы ветра, пояснили врачи.

Ученые советуют в жаркую погоду на ночь открывать окна или ставить увлажнители воздуха возле кровати, пишет Infox.ru.