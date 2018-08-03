Реформы назрели: поэтапное повышение пенсионного возраста в таблице ФАН

Российские политики, общественные деятели и граждане активно обсуждают предстоящее реформирование пенсионной системы. Напомним, Госдума рассмотрела в первом предварительном чтении соответствующий законопроект, который предусматривает постепенное поэтапное повышение пенсионного возраста. Если предложение правительства будет принято, то для мужчин переходный период растянется на целое десятилетие, после которого они станут выходить на пенсию в 65 лет, а не в 60, как сейчас. Для женщин переходный период растянется на целых 16 лет, за время которого их возраст выхода на пенсию постепенно возрастет с нынешних 55 лет до 63.

Как эти изменения выглядят в виде таблицы, представлено в инфорграфике Федерального агентства новостей.

Но реформа не ограничится только повышением пенсионного возраста, изменения коснутся и других аспектов. Дело в том, что в нынешнем варианте пенсионной системы есть немало недостатков, отмечают экономисты. Как рассказал в комментарии ФАН руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, за последние годы в российской пенсионной системе сложился серьезный дисбаланс.

«Наша пенсионная система, особенно за последние годы, размыла зависимость между стажем работника, то есть количеством отработанных им лет, и его средней заработной платой за всю трудовую карьеру, — отметил эксперт. — Эту зависимость серьезно ослабили так называемые пенсионные баллы. Поэтому вместо индивидуализированных пенсий, которые зависят от того, сколько человек работал и зарабатывал, мы получаем усредненный вариант».

По словам экономиста, в связи с этим широкое обсуждение модернизации пенсионной системы, которое сейчас развернулось, — это положительный фактор.

«Любое обсуждение позволяет более внимательно рассмотреть и назвать основные проблемы пенсионной системы, а затем продумать, как их устранить», — отметил Масленников.

Отметим, проект закона о пенсионной системе предусматривает серьезное повышение выплат тем, кто уже вышел на пенсию. Если закон будет принят, то неработающие пенсионеры получат солидную прибавку уже в будущем году. Разработчики закона говорят, что цель реформы, начатой правительством, — довести уровень пенсий до 40% от потерянного дохода в виде зарплаты, что соответствует европейским стандартам.

«Напомню, по данным Росстата на июнь 2018 года у нас коэффициент соотношения средней пенсии к средней заработной плате составил всего 29,1%. Это мало. И это повод для очень серьезных размышлений. Реформа необходима, мы не можем бесконечно находиться в подвешенном состоянии, когда старая система работает недостаточно эффективно, а новая еще не создана», — отметил Никита Масленников.

Как отмечают эксперты, реформы в этой области давно назрели. Пенсионную реформу более невозможно откалывать в том числе из-за демографической ситуации: уже в ближайшие месяцы на одного пенсионера в стране будут приходиться всего два работника, за которых идут отчисления в пенсионный фонд — это самое неблагоприятное соотношение за последние сто лет.

Если ничего не делать, правительство просто вынуждено будет пойти на резкое повышение налогов, что предсказуемо уведет в тень значительную часть бизнеса и ударит по производству, либо придется снижать сами пенсии, которые в России и так невысоки.

При этом повышение пенсионного возраста — это общемировой тренд, и Россия вполне готова ему следовать в связи с повышением продолжительности и уровня жизни, развитием медицины и кардинальным улучшением условий труда.

В то же время предлагаемые правительством изменения по повышению пенсионного возраста не затронут представителей ряда опасных, тяжелых и вредных профессий, а также некоторые другие категории граждан, имеющих право на льготы.