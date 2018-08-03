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Погибшие в ЦАР журналисты не воспользовались бронежилетами с надписью «СМИ» — Захарова
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    Погибшие в ЦАР журналисты не воспользовались бронежилетами с надписью «СМИ» — Захарова

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    Погибшие в ЦАР журналисты не воспользовались бронежилетами с надписью «СМИ» — Захарова

    Москва, 3 августа. Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты не воспользовались бронежилетами и касками с надписями, которые идентифицировали их как сотрудников СМИ, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Захарова рассказала, что в ходе рабочих переговоров сотрудников посольства РФ в ЦАР с руководством силовых ведомств ЦАР и министром коммуникаций и СМИ выяснилось, что журналисты не обратились в необходимые местные органы, чтобы им помогли в получении журналисткой аккредитации.  

    «Также выяснено, что журналисты, к сожалению, не воспользовались бронежилетами, касками с соответствующими надписями, которые бы подтверждали их принадлежность к прессе», — добавила российский дипломат.

    Напомним, российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. В пятницу их тела доставят в Россию. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

    Автор: Дарья Смолина
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