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Новороссия
В ДНР сообщили о снижении числа обстрелов в Донбассе во время «хлебного перемирия»
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    В ДНР сообщили о снижении числа обстрелов в Донбассе во время «хлебного перемирия»

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    В ДНР сообщили о снижении числа обстрелов в Донбассе во время «хлебного перемирия»

    Донецк, 3 августа. Интенсивность обстрелов со стороны ВСУ снизилась в Донбассе после введения «хлебного перемирия». Об этом заявил полномочный представитель Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

    «Могу опираться на данные представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Согласно им, можно говорить о положительной динамике, но нельзя говорить о полном прекращении обстрелов», — сообщил полпред журналистам.

    «Хлебное перемирие» — перемирие между официальным Киевом и Донбассом на время сборки урожая с 24 июня по 31 августа, согласованное контактной группой по Украине с 1 июля. Это третья попытка прекратить огонь с начала 2018 года.

    Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что после смены формата операции в Донбассе морально-психологическое состояние украинских силовиков заметно ухудшилось. По его словам, наиболее сильно это стало заметно после того, как «АТО» была переформирована в «операцию объединенных сил».

    Официальный Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР весной 2014 года после их объявлений о своей независимости. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Регина Пак
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