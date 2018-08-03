В ДНР сообщили о снижении числа обстрелов в Донбассе во время «хлебного перемирия»

Донецк, 3 августа. Интенсивность обстрелов со стороны ВСУ снизилась в Донбассе после введения «хлебного перемирия». Об этом заявил полномочный представитель Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

«Могу опираться на данные представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Согласно им, можно говорить о положительной динамике, но нельзя говорить о полном прекращении обстрелов», — сообщил полпред журналистам.

«Хлебное перемирие» — перемирие между официальным Киевом и Донбассом на время сборки урожая с 24 июня по 31 августа, согласованное контактной группой по Украине с 1 июля. Это третья попытка прекратить огонь с начала 2018 года.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что после смены формата операции в Донбассе морально-психологическое состояние украинских силовиков заметно ухудшилось. По его словам, наиболее сильно это стало заметно после того, как «АТО» была переформирована в «операцию объединенных сил».

Официальный Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР весной 2014 года после их объявлений о своей независимости. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.