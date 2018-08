Как под видом борьбы с коррупцией США контролируют власти Европы. Колонка Владимира Тулина

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис освободил от занимаемой должности руководительницу Национальной дирекции «Антикоррупция» (DNA) Лауру Кодруцу Ковеши. Закончилась карьера любимицы либеральных американских и западноевропейских политиков, награжденной свидетельством о признании особых заслуг и высокого вклада в деятельность секретных служб Соединенных Штатов, премией «Мужественной женщине» от посольства США, а также получившей титул и премию «Европеец 2016 года».

Теперь представителям США будет труднее вести то, что они называют борьбой с коррупцией. Вообще, внешнюю политику этой страны можно охарактеризовать как вечную борьбу. США боролись всегда. В XIX веке они боролись под звучным лозунгом «Америка для американцев». При этом под словам «Америка» они понимали всю территорию Северной и Южной Америки, а под словом «американцы» — только граждан США.

В ходе борьбы использовался метод кнута и пряника. Кроме интервенции американских войск и военных переворотов использовался и подкуп правящей верхушки латиноамериканских стран. В результате из Латинской Америки были вытеснены европейские конкуренты, американцы получили базу дешевых ресурсов и огромный рынок сбыта своих товаров. Они могли с гордостью сказать: «Латинская Америка — задний двор США».

В первой половине XX века они боролись за свободу торговли. В результате доллар США вытеснил английский фунт стерлингов в качестве главного средства платежа при международной торговле. Американцы завоевали прочные позиции на богатых европейских рынках. При этом они всегда подчеркивают свои особые дружественные отношения с Великобританией. Однако, например, когда в июне 1940 года после разгрома Франции Великобритания осталась один на один с нацистской Германией и попросила США передать ей 50 старых эсминцев времен Первой мировой войны, которые готовились к порезке на металлолом, то американцы согласились на это только в обмен на передачу им в бесплатную аренду 25 английских военных баз в Канаде и на островах Карибского моря сроком на 99 лет.

Во второй половине XX века США начали борьбу за права человека, но не во всем мире, а только в социалистических странах Восточной Европы. В результате жители этих стран практически утратили право на бесплатные медицину и высшее образование, но получили право на безработицу и инфляцию. Интересно, что тогда они боролись и за право граждан на свободное получение информации и возмущались тем, что глушат радиостанции типа «Голос Америки» и «Свободная Европа». Сейчас об этом праве американцы не вспоминают и всячески препятствуют работе таких российских СМИ, как Russia Today, Sputnik, USA Really.

И всегда верным помощником США в их борьбе была коррупция. Этого государства еще не было на политической карте мира, а будущие американцы уже подкупали вождей индейских племен. Разумеется, если не могли уничтожить или выгнать племя. Потом стали давать взятки руководителям зарубежных государств. Тут самый яркий пример — президент Мексики Антонио Санта-Анна, которого удалось купить, когда он находился в американском плену, а после этого он снова возглавил страну во время войны с США в 1846-1848 годах. Под его руководством мексиканская армия была разгромлена, территория страны уменьшилась в два раза, но зато США выплатили 15 миллионов долларов, большую часть которых президент Санта-Анна присвоил себе. После своего свержения в 1855 году он бежал в США.

В XX веке настало время для более изысканных форм подкупа государственных руководителей. Они получают премии от различных якобы независимых фондов, контролируемые ими фирмы получают квоты на поставку своей продукции в США, дети или внуки бесплатно учатся в элитарных американских университетах, и так далее и тому подобное. При этом полученные таким образом деньги хранятся в американских банках, а при удобном случае представителю правящей элиты можно намекнуть, что он рискует потерять все, если перестанет поддерживать американскую политику.

Интересно, что и в самих США коррупция процветает. За счет высоких зарплат и будущих пенсий, а также суровых наказаний удалось в целом отучить брать взятки полицейских и госслужащих. Однако в верхних эшелонах власти этот процесс достиг недосягаемых высот, получив благопристойное наименование лоббизм.

Если посмотреть даже официальные данные, то предвыборные расходы любого конгрессмена во много раз превышают все те доходы, которые он получит за четыре года, независимо от того, будет ли он заседать в сенате или палате представителей, если, конечно, он изберется. Это однако не значит, что он патриот-бессеребренник. Его предвыборный фонд финансируют корпорации, которые делают это не из любви к программе кандидата, а в обмен на его будущие голоса в поддержку нужных им законов и статей бюджета.

Посредники между политиками и корпорациями называются лоббистами и подлежат в США обязательной регистрации. Интересно, что эта система охватывает и американских президентов: после окончания своих полномочий они читают лекции сотрудникам корпораций, которые довольны их работой и получают за каждую лекцию шестизначные гонорары.

Вот что написал по этому поводу бывший сотрудник Агенства национальной безопасности и Федерального бюро расследований США Джером Исраэл в своей статье «Is the U.S. less corrupt than Russia?» («В США меньше коррупции, чем в России?») в газете The Baltimore Sun: «В российскую коррупцию верят и в США, и в Европейском Союзе — причем на самом высоком уровне. Именно поэтому после вторжения в Крым и на Украину западные державы нацелили свои санкции на российскую элиту: они пытаются надавить на «олигархов» и «богатых друзей Путина» в надежде, что финансовые проблемы заставят окружение Путина убедить его отказаться от агрессивных действий. В 2013 году Джон Маккейн заявил, что Путин правит с помощью «коррупции, репрессий и насилия».

Однако, если вспомнить о некоторых наших законах и о том, как ведет себя наш собственный политический класс, подобные заявления начинают выглядеть законченным лицемерием. Американским политикам стоило бы посмотреть на себя и вынуть бревно из собственного глаза.

Возьмем, например, законопроект о бюджетных расходах, «протащенный» через Конгресс. Благодаря усилиям лоббистов с Кей-стрит, он позволяет банкам осуществлять крайне рискованные инвестиции. При этом в некоторых случаях за убытки банков платить будут американские налогоплательщики. Это их вариант коррупции: Конгресс «продает» маленького человека.

Стоит также обратить внимание на торговые соглашения, которые сейчас рассматривает Конгресс. Их детали по-прежнему засекречены. Американцы не знают, что содержится в этих документах, да и большинство конгрессменов их явно не читали — с ними можно ознакомиться только в специальном помещении на условиях неразглашения. Такая вот законодательная деятельность в «советском стиле».

Корреспондент CNN Дрю Гриффин заявил в эфире передачи AC360, что у 78 конгрессменов в круг членов семьи входят официально зарегистрированные лоббисты. Таких лоббистов насчитывается сотня, и, по данным отслеживающей деятельность Конгресса организации Legistorm, общая сумма их лоббистских контрактов составляет два миллиарда долларов. Русские хорошо знакомы с простыми взятками — конвертами с деньгами и т. д. Они, в США, специализируются на «мягких взятках» — он заботится о родственниках законодателя, а законодатель заботится о нем. Их система — рассадник злоупотреблений властью, конфликтов интересов, налоговых преференций, внеконкурсных контрактов, достающихся богатым, и несправедливых норм.

Таким образом, осуждая коррупцию на словах и одновременно поощряя ее развитие во всем мире, США вступили в XXI век, но тут ситуация в мире стала меняться: восстановила свои позиции Россия, ведущей экономической силой в мире стал Китай. Мир перестал быть однополярным и, соответственно, увеличилось число политиков, которые ставят национальные интересы выше американских. Если такой политик не крадет из бюджета собственной страны и не хранит украденное в банках и офшорах, подконтрольных американцам, то ему трудно объяснить «необходимость дальнейшего усиления взаимодействия с правительством США во всех сферах в интересах демократии» и шантажировать его невозможно.

Как раз для противодействия таким политикам, а не для борьбы с теми, кто обкрадывает свой народ, США и начали свою новую борьбу — борьбу с коррупцией. Самой известной жертвой этой борьбы стала дочь болгарского коммуниста и советского разведчика Дилма Русеф. После ее переизбрания в 2014 году президентом Бразилии она выдвинула ряд инициатив, противоречащих интересам США.

После этого Агенство национальной безопасности США начало прослушивать телефоны президента, всех членов правительства и даже все стационарные телефоны президентского дворца. Затем Дилма Русеф была обвинена в покровительстве коррупции, при помощи посольства США были устроены демонстрации протеста, и под их давлением и опять-таки с помощью подкупа парламент отстранил президента от должности. При этом уголовное дело против нее так и не было возбуждено.

Наибольших успехов в борьбе с будто бы коррупцией американцы добились в Румынии. Тут впервые была применена система, которая сейчас создается во всех восточноевропейских странах, подконтрольных США. Речь идет о специальном органе DNA (Национальный антикоррупционный директорат. — Прим.ФАН). Якобы для борьбы с коррупцией. Он практически подчиняется только президенту страны. Его работу курирует посольство США, точнее представители ЦРУ. DNA имеет и собственную силовую структуру, что позволяет задерживать подозреваемых без согласования с кем-либо.

За пять лет, что Лаура Ковеши возглавляла DNA, были привлечены к ответственности более 1300 должностных лиц: от бывшего премьер-министра и брата бывшего президента до депутатов Европарламента и Румынии, министров, судей, прокуроров и мэров разных уровней. 90% материалов, переданных в суд, закончились обвинительными приговорами. Восторгу либералов по обеим берегам Атлантики не было предела, а в Румынии многие отмечали, что среди обвиняемых почему-то большинство представителей левой Социал-демократической партии.

Скандал разразился в июле 2017 года, когда румынские СМИ опубликовали запись, сделанную на рабочем совещании DNA, где Лаура Ковеши требует от своих подчиненных любой ценой подготовить материалы для привлечения к ответственности за коррупцию тогдашнего премьер-министра страны Сорина Гриндяну и нескольких министров. Когда несколько ее сотрудников возразили, что нет никаких фактов и документов, указывающих на это, то Лаура Ковеши обозвала их трусами и предателями. Она заявила: «Все зависит от вас!».

Как всегда бывает в таких случаях, либеральная общественность объявила, что запись фальшивая. Однако Лаура Ковеши потребовала пропустить всех участников совещания через детектор лжи, чтобы выяснить, кто сделал запись и передал ее журналистам, тем самым фактически подтвердила ее подлинность.

После этого началось расследование деятельности DNA, которое установило потрясающие факты. Ведомство добивалось обвинительных приговоров для высокопоставленных обвиняемых, угрожая их подчиненным уголовным преследованием, если они не дадут обличающие показания на руководство. Точно также обвинениями в коррупции угрожали судьям, если они сомневались в достоверности представленных доказательств.

Позже для лучшего управления судьями по инициативе представителей ЦРУ при посольстве США к сфабрикованным антикоррупционным процессам подключилась и контрразведка — Румынская служба информации (SRI). В соответствии с тайным договором, подписанным между ней и судебными властями, при определении вины обвиняемого судья должен верить оперативной информации, предоставленной SRI и не пытаться проверить ее подлинность или требовать доказательств ее достоверности.

Были найдены документы, доказывающие, что Лаура Ковеши и оперативный директор SRI генерал Флориан Колдя получали прямые указания от представителей ЦРУ о том, кого привлечь к ответственности, а затем писали отчеты о проделанной работе. При этом они под видом борьбы с коррупцией не только боролись с теми, кто не нравился США, но и путем угроз обвинения в ней же заставили прокуроров, расследующих деятельность в Румынии тайных тюрем США, где применялись пытки, закрыть это дело.

Более того, они прикрывали крупнейший центр прослушивания ЦРУ на Балканах, открытый в окрестностях Бухареста. Румыния была шокирована, узнав, что прослушивали шесть миллионов ее граждан, а также жителей соседних государств. Американцам удалось узнать коммерческие секреты многих румынских фирм, что привело к их огромным убыткам, а прибыль досталась корпорациям понятно какой страны. По этому поводу второй человек в государстве — глава Сената Калин Попеску Тыричану сказал: «Наша страна сейчас стала похожа на Румынию времен Чаушеску».

Если бы Ковеши и Колдя делали бы все тоже самое по заданию российской разведки, то, не сомневаюсь, они были бы признаны виновными в измене родине и получили бы суровые наказания вплоть до пожизненного заключения, а либеральная пресса всего мира неделями бы вопила о вмешательстве русских в политическую жизнь страны. Но так как они работали на разведку США, то в «демократической» Румынии отделались увольнениями.

Кстати, по поводу увольнения Лауры Ковеши посольство США в Румынии выступило с официальным заявлением, которое можно расценить как осуждение этого действия. В нем также было сказано: «Посольство США подтверждает свое обязательство поддерживать борьбу Румынии с коррупцией. Румыния — региональная модель антикоррупционной борьбы. Призываем Румынию сохранить и укрепить свои сильные органы для борьбы с коррупцией».

Это очередное доказательство того, что США позволяют себе открыто вмешиваться во внутренние дела других государств. Ведь Румыния имеет право сама решать, каких госслужащих назначать, а каких увольнять и как бороться с коррупцией. Но за последную четверть века руководители Восточной Европы уже так привыкли, что США имеют права вмешиваться в любые дела в их странах, что воспринимают это также естественно, как восход солнца по утру. Исключение составляет только Венгрия.

Еще большие «успехи» в борьбе с коррупцией в интересах США достигнуты на Украине. Здесь в апреле 2015 года было создано Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Его сотрудники прошли обучение в США на базе Куантико и получили оттуда же спецсредства, оборудование и даже автотранспорт. Правда, заплатили за это из украинского бюджета.

Также как и DNA, НАБУ имеет свою силовую структуру — спецназ. Он также формально не подчиняется никому, кроме президента страны, а фактически — посольству США. Его деятельность не может контролировать даже украинская прокуратура, для формального контроля за ним по требованию американцев была создана Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

С самого возникновения НАБУ сопровождали скандалы. Вначале было арестовано несколько человек, которые давали и брали взятки ради работы в органе, который как раз со взятками и должен бороться. По итогам первого года работы выяснилось, что на содержание НАБУ потрачено в разы больше денег, чем то вернуло государству. Но в отличие от Румынии, среди пострадавших от деятельности НАБУ честных людей нет по той простой причине, что после Евромайдана на Украине слова «госслужащий» и «коррупционер» стали неотделимыми друг от друга синонимами.

В конце 2017 года ЦРУ на Ближнем Востоке задержало арабского террориста, который пытался получить американскую визу, предъявив украинский паспорт. При этом его заграничный и внутренний украинские паспорта были настоящими. Американцы смогли получить от него информацию, что он приобрел их на Украине за 30 тысяч долларов. Кроме него такие приобрели еще 40 его коллег, вместе с которыми он совершал террористические акты в Ираке и Афганистане.

Если бы украинские должностные лица продавали паспорта мигрантам, чтобы они, например, при помощи «безвиза» добирались до Швеции или Германии и становились бы там получателями социальной помощи, то американцы бы и пальцем не пошевелили. Однако сейчас появилась возможность проникновения террористов в США при помощи украинских паспортов. НАБУ получило указание перекрыть канал их продажи.

От арестованного террориста стало известно, что продажу осуществляет первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова. Она, очевидно, делилась доходами со своим руководителем, но доказательств этого нет. Тайный агент НАБУ договорился с ней о встрече. В результате она была задержана, когда получила 15 тысяч долларов за разрешение на проживание на Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых на самом деле не существует.

Однако в ее защиту выступила Служба безопасности Украины (СБУ) и арестовала за дачу взятки агента НАБУ — главного свидетеля обвинения. Затем были проведены обыски на явочных квартирах НАБУ и изъята подслушивающая аппаратура, на которую отсутствовали разрешения. В ответ глава НАБУ Артем Сытник пообещал сурово наказать коррумпированное руководство СБУ, но затем почему-то сбежал в США.

Возможно, что дошло бы и до перестрелок между силовыми структурами НАБУ и СБУ, но в дело вмешалась посол США на Украине Мари Йованович. Она отчитала всех участников скандала, а заодно и президента Петра Порошенко и указала на компромиссный вариант. В результате Дина Пимахова уволилась с занимаемой должности, но избежала уголовной ответственности. На какое-то время продажа украинских паспортов прекратилась.

То, что она рано или поздно возобновится, сомнений нет. На современной Украине при наличии достаточного количества денежных знаков можно купить любой государственный документ: от диплома врача и водительских прав до международных сертификатов на право вождения воздушных и морских судов.

Следующей жертвой НАБУ должен был стать глава «Энергоатома» Николай Мартыненко. Его вина перед США состояла в том, что он не закупал ядерное топливо для украинских АЭС у американской компании Westinghouse. Делал он это не по политическим соображениям. Просто конструкция американских тепловыделяющих сборок (ТВС), содержащих уран, отличается от ТВС для советских реакторов украинских АЭС, а это может привести к аварии, отвечать за которую пришлось бы ему.

В результате НАБУ обвинила Мартыненко в том, что он переплатил посреднику 17 миллионов долларов при закупке уранового концентрата у казахского Восточного горно-обогатительного комбината. Посредником была австрийская компания «Steuermann», принадлежащая Мартыненко. Также эта фирма получила 20% отката от чешской «Škoda JS» при поставке оборудования для Хмельницкой АЭС. Правоохранительные органы Швейцарии подтвердили, что Мартыненко на этом заработал 30 миллионов швейцарских франков.

Однако НАБУ и их американские кураторы не учли, что украинские суды также коррумпированы, как и другие органы этой страны. Украинские судьи — не румынские, они не боятся обвинений в коррупции, так как знают, что со своими коллегами они всегда договорятся. В результате дело Мартыненко было возвращено в САП, а сам он сейчас на свободе.

Такая же неудача ждала американцев и их пособников, когда они попытались отправить за решетку главу Государственной фискальной (налоговой) службы Романа Насирова, который посмел требовать от американских фирм на Украине уплаты налогов в полном объеме. В итоге НАБУ обвинило его в том, что он дал рассрочку для нескольких фирм на оплату платежей за пользование недрами на сумму 2,019 миллиарда гривен. Деньги в бюджет так и не поступили. НАБУ задержало Романа Насирова прямо в киевской больнице Феофания 2 марта 2018 года. Однако уже 16 марта он вышел на свободу, так как суд освободил его под залог в 100 миллионов гривен (около 235 миллионов рублей). Интересно, во сколько тысяч раз эта сумма превышает зарплату главного налоговика Украины?

Подобные неудачи вынудили США усилить давление на власти Украины и заставить их принять закон об Антикоррупционном суде, который вступил в силу 14 июня 2018 года. Согласно закону, в назначении судей этого органа принимают участие эксперты из международных организаций. Получается, что Украина даже судей у себя сама назначить не может.

После того, как Антикоррупционный суд будет сформирован и начнет работу, окончательно сформируется проамериканская тройка. НАБУ будет фабриковать дела, САП подтверждать их законность и поддерживать обвинение в Антикоррупционном суде, который будет выносить согласованные с посольством США приговоры. Таким образом будет реализован принцип: был бы человек (который не нравится США), а статья для него найдется.

Эта тройка напоминает тройки 1937 года в СССР с той только разницей, что они контролировались областными и республиканскими властями, Ежовым и Сталиным, а украинская тройка фактически находится на контроле только у посольства США. Для террора образца 1937 года не хватает пока пыток задержанных, массовых расстрелов и ГУЛАГа, но организационные основы для него на Украине уже созданы.

Правда, пока создавали Антикоррупционный суд, руководители НАБУ и САП переругались друг с другом. Выяснилось, что директор НАБУ Артем Сытник установил подслушивающую аппаратуру в кабинете главы САП Назара Холодницкого и выяснил, что тот сообщает о предстоящих обысках будущим высокопоставленным обвиняемым за соответствующее вознаграждение. Таким образом, те, кто собираются победить коррупцию на Украине, не могут победить ее даже в своих рядах.

Тем не менее США считают свой румынский и украинский опыты успешными и, очевидно, планируют создать такие же структуры во всех странах Восточной Европы. В Болгарии принят закон «О противодействии коррупции и конфискации незаконно приобретенного имущества», в соответствии с которым должна быть создана одноименная комиссия с широкими полномочиями. Подобные инициативы обсуждают в Словакии и Чехии. Так что не исключено, что со временем вся Восточная Европа станет территорией торжества закона. Американского.