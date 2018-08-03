«Белые каски» имели в САР тесные связи с экстремистами и работали в антисирийских интересах — МИД РФ

Москва, 3 августа. Члены организации «Белые каски» имели в Сирийской Арабской Республике (САР) тесные связи с экстремистами и способствовали продолжению конфликта. Москва не удивлена решением Канады дать им убежище в своей стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга дипломат подчеркнула, что организации пора сменить название на «Белые маски», ведь ее члены на протяжении многих лет выдавали себя за участников гуманитарной миссии в то время, как являлись на самом деле иностранными агентами, которые работали в Сирии против благополучия государства и в интересах других стран за крупное денежное вознаграждение, и «этот факт доказан».

«Сейчас вывозятся в спешном порядке и распихиваются по разным странам», — обратила внимание Захарова.

По ее словам, заявление Канады о готовности принять «белокасочников» не является открытием. Оттава давно оказывает организации моральную и финансовую поддержку, сказала Захарова.

Напомним, организация «Белые каски» неоднократно подвергалась критике со стороны сирийских и российских властей. По информации министерства обороны РФ, «белокасочники» сняли постановочный сюжет о химатаке, которая якобы произошла в сирийской Думе, что стало поводом для нанесения ракетного удара США, Франции и Великобритании по позициям правительственных сил в САР.

Германия и Канада ранее выразили готовность предоставить «отважным спасателям» защиту и убежище.