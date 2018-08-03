Захарова: Мы шокированы вакханалией в СМИ после убийства журналистов в ЦАР

Москва, 3 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала дезинформацией освещение некоторыми СМИ убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике.

По ее словам, ряд изданий намеренно искажают информацию об этой трагедии.

«Мы были шокированы той беззастенчивой дезинформационной вакханалией, которая началась в СМИ. Отдельные статьи находятся за гранью человеческой этики. Делается все возможное, чтобы исказить информацию относительно нахождения российских инструкторов в ЦАР», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России также подчеркнула, что деятельность России в ЦАР строго отвечает международному праву и имеет прямое отношение к обеспечению безопасности в данном регионе.

Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли 30 июля. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Российские журналисты прибыли в Банги 28 июля, по данным МИД РФ, они находились на территории африканской страны как туристы. При них не было паспортов, только просроченные свидетельства СМИ.