Меню
Политика
Захарова: Мы шокированы вакханалией в СМИ после убийства журналистов в ЦАР
Общество
Участок Обводного канала в Архангельске закроют на два месяца
Следующая новость
Загрузка...

    Захарова: Мы шокированы вакханалией в СМИ после убийства журналистов в ЦАР

    167

    Захарова: Мы шокированы вакханалией в СМИ после убийства журналистов в ЦАР

    Москва, 3 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала дезинформацией освещение некоторыми СМИ убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике.

    По ее словам, ряд изданий намеренно искажают информацию об этой трагедии.

    «Мы были шокированы той беззастенчивой дезинформационной вакханалией, которая началась в СМИ. Отдельные статьи находятся за гранью человеческой этики. Делается все возможное, чтобы исказить информацию относительно нахождения российских инструкторов в ЦАР», — отметила Захарова.

    Официальный представитель МИД России также подчеркнула, что деятельность России в ЦАР строго отвечает международному праву и имеет прямое отношение к обеспечению безопасности в данном регионе.  

    Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли 30 июля. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Российские журналисты прибыли в Банги 28 июля, по данным МИД РФ, они находились на территории африканской страны как туристы. При них не было паспортов, только просроченные свидетельства СМИ.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.