

Москва, 3 августа. Глава государства Владимир Путин предстоящей осенью обсудит на заседании Совбеза России вопросы энергобезопасности страны, сообщил секретарь конституционного совещательного органа Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев проводит совещание об актуальных вопросах безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО). Он отметил, что Путин примет участие в работе заседания Совбеза РФ по энергетической безопасности страны.

Патрушев затронул проблемы российских объектов топливно-энергетического комплекса. Необходимо обновить меры по антитеррористической защите инфраструктуры, пересмотреть сроки использования оборудования, считает он. По его словам, средний возраст оборудования в ТЭК — 34 года, а степень износа магистрали — 50%.

Он напомнил, что в 2017 году на объектах ТЭК произошло около 400 аварий. Патрушев считает, что ситуация усугубляется злоупотреблениями служебных полмночий со стороны руководства энергокомпаний. В отдельных случаях речь идет о хищении активов и неуплате налогов. Размер ущерба, нанесенного в прошлом году, составил порядка 6 млрд рублей.