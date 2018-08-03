Миссия ООН направила экспертов для расследования убийства российских журналистов в ЦАР

Москва, 3 августа. Миссия ООН по стабилизации в ЦАР направила четырех экспертов для расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На данный момент к расследованию подключилась миссия ООН по стабилизации ситуации в ЦАР, она выделила четырех экспертов», — пояснила она.

Трое российских журналистов Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были обнаружены мертвыми 30 июля в районе города Сибут в ЦАР. При телах были найдены просроченные удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что власти ЦАР пообещали сделать все возможное, чтобы поймать убийц российских журналистов.