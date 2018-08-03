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Эксперты рассказали, как не сесть в тюрьму за мемы и репосты
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    Эксперты рассказали, как не сесть в тюрьму за мемы и репосты

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    Эксперты рассказали, как не сесть в тюрьму за мемы и репосты

    Москва, 3 августа. Российские эксперты прокомментировали возбуждение уголовных дел за репосты в социальных сетях и рассказали, как не оказаться в тюрьме за публикацию безобидных, на первый взгляд, картинок.

    В России регулярно возбуждаются уголовные за репосты различных мемов. Зачастую пользователи не представляют, что репост шуточной картинки может обернуться для них реальным тюремным сроком. Однако в 2017 году в России было зарегистрировано 1,5 экстремистских преступлений, а 88 человек осудили за интернет-экстремизм. Об этом сообщается в докладе главы МВД по противодействию экстремизму Владимира Макарова.

    По словам председателя коллегии адвокатов Москвы, Евгения Корчаго, такое количество уголовных дел связано с тем, что критерии экспертизы за экстремизм «часто необъективны» и размыты. По его словам, привлечь за экстремизм рядового пользователя «достаточно легко».

    «Много не надо: заявление гражданина, чьи чувства оскорблены, и лингвистическая экспертиза с заключением, что да, этот пост или картинка способствуют разжиганию», — сообщил Корчаго в беседе с Nation News.

    Основатель паблика «Лентач» Марк Шейн отметил, что под угрозой находится любой пользователь, который хоть что-то публикует в Сети. Он отметил, что подобной статьи за экстремизм в УКРФ  быть не должно.

    «Понимаете, все заключения о том, экстремизм какая-либо картинка или нет, — их делают эксперты без каких-то четких критериев», — заявил Шейн.

    Эксперты рассказали, как не сесть в тюрьму за мемы и репосты

    Блогер Александр Пелевин согласился с мнением Шейна, отметив, что в настоящий момент, выкладывая мемы, никак нельзя защитить себя от тюрьмы.

    «Как обезопасить себя? Разве что не выкладывать картинок вообще», —  отметил Пелевин.

    Он подчеркнул, что «придраться можно к чему угодно», а подобное применение закона необходимо пересмотреть,ведь «государству нет смысла бороться со смешными картинками».

    Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно пересмотреть систему, а в Госдуму внесли законопроекты, исключающие возможность преследований людей за репост.

    Автор: Денис Коробейников
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